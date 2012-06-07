Гэри Олдмен и Уиллем Дэфо в рекламе Prada

В январе этого года дизайнер Миучча Прада забукировала для участия в своем показе линейку знаменитых артистов. Starslife писал о шоу, в котором тогда приняли участие Гэри Олдмен, Тим Рот, Эмиль Хирш, Уиллем Дэфо, Эдриан Броуди и Джейми Белл. Мы догадывались, что это только начало коллаборации знаменитого итальянского дома Prada и чудесных актеров. Так и вышло. Бренд представил первую фотографию осенней-зимней рекламной кампании, для которой поработали четверо из “манекенщиков” недели мужской моды в Милане: Гэри Олдмен, Уиллем Дэфо, Джейми Белл и Гаррет Хедлунд. Согласно задумке марки, промо-постер должен выглядеть, как портрет, висящий в зале какого-нибудь дворца. “В кампании все актеры играют главные роли, изображая разные архетипы. В костюме каждого из них заключен код, содержащий тонкую пародию на власть. Преувеличенные позы, заговорщические взгляды и даже рука в кармане, изображенная в самых формальных традициях, намекают на игры, которые ведутся в политических кулуарах.” Драматический бордово-красный задник также работает на общий пафосный “дворцовый” стиль.