Брэд Питт снимет фильм о Мэрилин Монро

На днях Брэд Питт заявил на днях о том, что он планирует "вдохнуть жизнь" в картину своего друга режиссера Эндрю Доминика и стать продюсером картины "Блондинка" о Мэрилин Монро, пришет ТСН-Особливе. Задумывался этот фильм еще задолго до начала съемок фильма "7 дней и ночей с Мэрилин" Саймона Кертиса. Режиссер Эндрю Доминик положил глаз на книгу 2000 Джойс Кэрол Оутс под названием "Блондинка", в которой собраны фиктивные мемуары звезды. Весной 2010 года было объявлено, что главную роль в фильме исполнит актриса Наоми Уоттс. Однако через некоторое время стало ясно, что работу над байопиком придется отложить. Картина "7 дней и ночей с Мэрилин" принесла не только небывалый успех ее режиссеру Саймону Кертису, но и несколько престижных кинонаград актерам, сыгравшим в ней главные роли. Мишель Уильямс, сыгравшая Мэрилин, получила за эту роль премию "Золотой глобус" и стала номинантом на главную кинопремию года - "Оскар".