Ирина Шейк смотрела как поет полуобнаженный Том Круз

Фильм Rock Of Ages, в котором Том Круз играет рок-звезду и поет полуобнаженным, вот-вот появится на мировых экранах. В преддверии этого вчера в Нью-Йорке устроили спецпоказа картины, для самых нетерпеливых (первой об этом нам рассказала блогер sivalerie). Увы, но главный герой на премьере не появился, так что основное внимание гостей было приковано "к трем грациям", блеснувшим на импровизированной "красной дорожке" молодостью и очарованием: Ирине Шейк, Джуллиан Хаф и Кире Чаплин. Первая выбрала для светского выхода белоснежный брючный костюм (с провокационной областью декольте!), а две другие девушки отдали дань черному (Хаф, правда, разбавила образ яркими туфлями ультрамодного мятного оттенка).