Власова в эфире заявила, что Ляшко целовал кого-то в зад

В программе Про життя Евгения Власова пыталась убедить публику в том, что бездомных животных нужно убивать из-за того, что она боится гулять со своей дочкой, опасаясь за ее дочь. Защищать собак начали иностранные гости, зрители и депутат Олег Ляшко. Последний заявил: "Взяли бы, накормили бы, вместо того, чтобы убивать". Власовой замечание не понравилось, поэтому она ему припомнила: "В свое время вы кого-то в зад целовали". (Евгения намекала на скандальное прошлое Ляшко, который был замешан в гомосексуальных оргиях – IVONA).