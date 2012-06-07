У Кейт Миддлтон есть любимые туфли

Британская икона стиля Кейт Миддлтон редко появляется на публике в одном и том же наряде дважды. Но этого нельзя сказать про обувь: у Кейт есть любимые туфли, которые она носит чаще других. Одну и ту же модель обуви – бежевые туфли с круглым носком на каблуке – Кейт носит с 2009 года. Она дважды появилась в этих туфлях на праздновании бриллиантового юбилея правления королевы Елизаветы ІІ, ранее она обувала их на торжественные мероприятия, свадьбы, во время официальных визитов в другие страны. Туфли LK Bennett стоимостью около 280 долларов стали основными в гардеробе Кейт Миддлтон. Ее выбор легко понять: бежевые туфли идеально подходят под любое платье. Кроме того, они зрительно удлиняют ноги. Несмотря на 10-сантиметровый каблук, туфли должны быть удобны за счет небольшой платформы. ФОТО