Лейтон Мистер выиграла суд против своей матери

Звезда сериала "Сплетница" выиграла в суде, доказав, что она не обязана содержать свою мать. Иск против девушки был подан собственной матерью после того, как Лейтон возмутилась, что мама тратит на ботокс, пластические операции и наряды для себя деньги, которые актриса каждый месяц отправляла на лечение больного брата, и подала в суд. Тогда мать Лейтон Мистер выступила с ответным иском, в котором говорилось, что девушка обязана высылать своей маме деньги. Надеемся, теперь деньги будут тратиться исключительно на лечение брата.