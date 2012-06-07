Кристина Хендрикс страдает от душевных мук

Для нового выпуска журнала The Hollywood Reporter звезда сериала "Безумцы" Кристина Хендрикс предстала в образе своей героини - раскованной, сексуальной Джоан. На снимках мы видим чувственную рыжеволосую красавицу в обтягивающем черном платье, эффектно подчеркивающем ее женственные формы. На одной из фотографий актриса сидит за рулем автомобиля Jaguar 1966 года. Эта машина была неслучайно выбрана для съемки - в одном из недавних эпизодов сериала героине Хендрикс приходится лечь в постель к дилеру "Ягуаров", чтобы пробиться по карьерной лестнице. 37-летняя актриса в интервью изданию призналась, что ее саму одолевали противоречивые чувства по поводу действий ее героини: Вопрос в том, что бы вы сделали, чтобы помочь своей семье? Джоан приходится одной воспитывать своего сына. Ей никто не помогает. Можно ли назвать ее действия благородными в данном случае? Или легкомысленными? Я не знаю. Кристина рассказала в интервью, что на первом кастинге создатели сериала увидели в ней Пегги, 20-летнюю секретаршу Дона Дрэйпера. Однако Хендрикс выразила сомнения по поводу разницы возраста между ней и героиней, и ей отдали роль Джоан. Создатель шоу Мэттью Вайнер признался, что изначально представлял Джоан немного другой. Однако Хендрикс привнесла в характер своей героини "силу, сексуальность и уверенность", что и помогло ей завоевать бешеную популярность у зрителей. А ведь Кристина в начале съемок очень переживала, что зрители сочтут ее героиню слишком стервозной и не полюбят ее. Поэтому актриса пыталась сделать так, чтобы Джоан поняли: Я думала, что Джоан такая стерва, каких свет не видел. Я все время задавалась вопросом, как можно быть такой подлой? Поэтому я старалась сделать ее максимально реалистичной. Хендрикс призналась, что не хочет, чтобы люди ассоциировали ее только с этой героиней: Как только я переодеваюсь из платьев в стиле 60-х в обычные джинсы и футболку - Джоан исчезает. И вот, я уже могу сыграть кого угодно. А ведь Кристина мечтает о других ролях: она хочет сняться у Вуди Аллена, Уэса Андерсона и Тима Бартона, в вестерне, мюзикле или костюмированной драме. Мы уверены, у Кристины еще все впереди, а пока мы можем видеть ее в пятом сезоне "Безумцев".