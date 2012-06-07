Журналисты уверены: Кейт Миддлтон беременна

Журналисты снова заподозрили Кейт Миддлтон (Kate Middleton) в беременности. На этот раз к животику герцогини Кембриджской пристально присматривался журнал In Touch. In Touch поместил на обложку фотографию Кейт Миддлтон от 31 мая, указав стрелочкой на якобы округлившийся животик. Внутри журнала - свидетельства очевидцев: Сначала мы подумали, что это платье так легло, когда она шла. Но если присмотреться, это определённо был животик. Он был достаточно большим чтобы отбрасывать тень. Другая свидетельница уверяет: У неё определённо засияли щёки, её лицо округлилось и животик тоже. Ещё одни свидетели беременности Кейт Миддлтон - её собственные волосы. Неокрашенные корни, среди которых разглядели даже седину - непростительная ошибка для иконы стиля. Но это вполне простительно и объяснимо для беременной женщины. Но пока дворец приходит в себя после Бриллиантового юбилея и хранит молчание.