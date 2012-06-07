Хаматова рассказала как Собчак ее смутила вопросом

После неприятного инцидента на премии "Ника", Ксения Собчак и Чулпан Хаматова пришли к мирововjму соглашению, и актриса пообещала дать интервью скандальной телеведущей. И вот свершилось - вчера Чулпан и Ксения встретились и побеседовали на телеканале "Дождь" (за пару часов до этого разговора, Ксения Собчак дала "Сплетнику" эксклюзивное интервью, которое в ближайшее время появится на страницах нашего издания). Этой новостью поделилась блогер sunnyrain. Согласно NEWSru, Ксения, несмотря на всеобщую обструкцию после "Ники", вновь задала Чулпан свой "неуместный" вопрос: Если бы ты не занималась благотворительностью, поддержала бы ты кандидата в президенты Владимира Путина? Актриса и соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" не смогла однозначно ответить на этот вопрос и объяснила почему: Я вообще не расцениваю этот ролик, как политическую деятельность. Если бы я не занималась благотворительностью, не знаю, кто бы я была, чем занималась, жила бы в стране Россия, и вообще что бы я делала...Поэтому я не могу тебе ответить на этот вопрос. Именно потому, что я занимаюсь благотворительностью, я сказала, что буду голосовать за Путина, потому что у меня были конкретные результаты его работы. Для меня - это много. Чулпан призналась, что на вручении премии вопрос Собчак абсолютно сбил ее с толку и был не к месту и не вовремя: Я приехала после спектакля... мало что понимала. И когда встал зал, я расплакалась... Я была уже готовая, с расшатанной психикой... И вдруг ты со своим вопросом, и я, честно говоря, даже не сообразила, что происходит. Потому что сама "Ника" за эту деятельность она как-то так ни в ..., ни в Красную Армию... и тут надо еще Ксении отвечать...Спасибо большое Жене Миронову, который поступил как джентльмен, кинулся как лев меня спасать. На этот раз актриса защитила своего коллегу, настояв, что слова Миронова (он, к слову, тоже снимался в роликах в поддержку Путина) про "бездельников и ублюдков", которые только и могут, что сидеть на диванах и комментировать происходящее поняли превратно: они относились далеко не ко всем. Актриса также рассказала, что встретилась со стеной непонимания со стороны коллег, которые демонстративно осудили ее участие в предвыборной кампании: Были люди (в театре), которые говорили, что не подадут мне руки... Это их право. Если они так думают... А мое право - думать по-другому. Несмотря на "поддержку" Путина, Чулпан Хаматова приходит на митинги в поддержку политических свобод. Актриса не видит в этом противоречия: Он не для меня сделал. Митинг отдельно, дети болеют отдельно. Во время интервью Ксения выступала в роли провокатора и пыталась "вытащить" из актрисы более конкретные ответы на острые темы. Так, например, Собчак напрямую задала вопрос: Что лучше, революция или Северная Корея? На что дипломатичная Чулпан ответила: Я бы выбрала Северную Корею. Я не хочу жертв, Я боюсь, что мои дети будут жить в стране, в которой будет очень страшно жить или опасно жить... Без революций, это могут быть какие-то ментальные изменения... Революции я не хочу... Сделать все, что возможно, чтобы этого не допустить. С обеих сторон. После интервью Собчак и Хаматова остались каждый при своей правде: одна в качестве оппозиционера с белыми ленточками и одиозного журналиста, другая, спасая жизни детей от страшного недуга - любой ценой.