Хаматова рассказала как Собчак ее смутила вопросом

7 июня 2012, 15:36

После неприятного инцидента на премии "Ника", Ксения Собчак и Чулпан Хаматова пришли к мирововjму соглашению, и актриса пообещала дать интервью скандальной телеведущей. И вот свершилось - вчера Чулпан и Ксения встретились и побеседовали на телеканале "Дождь" (за пару часов до этого разговора, Ксения Собчак дала "Сплетнику" эксклюзивное интервью, которое в ближайшее время появится на страницах нашего издания). Этой новостью поделилась блогер sunnyrain. Согласно NEWSru, Ксения, несмотря на всеобщую обструкцию после "Ники", вновь задала Чулпан свой "неуместный" вопрос: Если бы ты не занималась благотворительностью, поддержала бы ты кандидата в президенты Владимира Путина? Актриса и соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" не смогла однозначно ответить на этот вопрос и объяснила почему: Я вообще не расцениваю этот ролик, как политическую деятельность. Если бы я не занималась благотворительностью, не знаю, кто бы я была, чем занималась, жила бы в стране Россия, и вообще что бы я делала...Поэтому я не могу тебе ответить на этот вопрос. Именно потому, что я занимаюсь благотворительностью, я сказала, что буду голосовать за Путина, потому что у меня были конкретные результаты его работы. Для меня - это много. Чулпан призналась, что на вручении премии вопрос Собчак абсолютно сбил ее с толку и был не к месту и не вовремя: Я приехала после спектакля... мало что понимала. И когда встал зал, я расплакалась... Я была уже готовая, с расшатанной психикой... И вдруг ты со своим вопросом, и я, честно говоря, даже не сообразила, что происходит. Потому что сама "Ника" за эту деятельность она как-то так ни в ..., ни в Красную Армию... и тут надо еще Ксении отвечать...Спасибо большое Жене Миронову, который поступил как джентльмен, кинулся как лев меня спасать. На этот раз актриса защитила своего коллегу, настояв, что слова Миронова (он, к слову, тоже снимался в роликах в поддержку Путина) про "бездельников и ублюдков", которые только и могут, что сидеть на диванах и комментировать происходящее поняли превратно: они относились далеко не ко всем. Актриса также рассказала, что встретилась со стеной непонимания со стороны коллег, которые демонстративно осудили ее участие в предвыборной кампании: Были люди (в театре), которые говорили, что не подадут мне руки... Это их право. Если они так думают... А мое право - думать по-другому. Несмотря на "поддержку" Путина, Чулпан Хаматова приходит на митинги в поддержку политических свобод. Актриса не видит в этом противоречия: Он не для меня сделал. Митинг отдельно, дети болеют отдельно. Во время интервью Ксения выступала в роли провокатора и пыталась "вытащить" из актрисы более конкретные ответы на острые темы. Так, например, Собчак напрямую задала вопрос: Что лучше, революция или Северная Корея? На что дипломатичная Чулпан ответила: Я бы выбрала Северную Корею. Я не хочу жертв, Я боюсь, что мои дети будут жить в стране, в которой будет очень страшно жить или опасно жить... Без революций, это могут быть какие-то ментальные изменения... Революции я не хочу... Сделать все, что возможно, чтобы этого не допустить. С обеих сторон. После интервью Собчак и Хаматова остались каждый при своей правде: одна в качестве оппозиционера с белыми ленточками и одиозного журналиста, другая, спасая жизни детей от страшного недуга - любой ценой.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье Фото
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд Фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять