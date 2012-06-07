Майли Сайрус показала помолвочное кольцо

Едва по Интернету пронеслась новость о том, что Майли Сайрус (Miley Cyrus) выходит замуж, как появились и фотографии кольца, подаренного Лайамом Хэмсвортом, и сомнения в искренности их помолвки. На вчерашней фотосессии девушка отчаянно сверкала кольцом с огромным бриллиантом. Фотографией кольца ювелир Neil Lane поделился с журналистами и рассказал, что камень был сделан в конце 19 века: В Твиттере Майли Сайрус написала: Спасибо всем за любовь сегодня. Я счастлива поделиться с вами новостями. Чувствую, что мечты исполняются. Впрочем, сначала девушка планирует дописать новый альбом, а уж потом играть свадьбу. Ну а злые языки уже говорят, что эта помолвка не более чем рекламный ход, и Майли Сайрус замуж не выйдет. Дескать, девушка просто пытается привлечь к себе внимание. Ведь у её подружек по Диснею Селены Гомес и Деми Ловато (Demi Lovato) карьера сейчас складывается гораздо лучше.