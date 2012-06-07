Александр Скарсгард стал новым лицом парфюма Calvin Klein

Засветившись в нескольких глянцевых журналах в качестве модели, Александр Скарсгард был выбран рекламным лицом нового мужского аромата Calvin Klein. Звезда "Морского боя" и "Настоящей крови" подписал контракт на участие в промо-кампании, ради чего два месяца назад ему даже пришлось сократить свою занятость в других проектах. Нельзя не отметить, что запуск рекламы мужского аромата Calvin Klein с Александром Скарсгардом в главной роли удачно совпал с выходом в эфир нового сезона популярного телесериала с его участием "Настоящая кровь", который зрители смогут увидеть уже в это воскресенье, 10 июня. Новое промо станет первым крупным проектом Алекса в индустрии моды с тех пор, как в 2010 году актер позировал перед объективом Энни Лейбовиц для рекламы мужских костюмов Hickey Freeman.