Forbes назвал самых влиятельных знаменитостей

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес попала на вершину рейтинга влиятельнейших знаменитостей, составленный журналом Forbes. При этом еще в прошлогоднем списке звезда довольствовалась всего лишь 50-й строчкой. Второе место в чарте заняла американская телеведущая Опра Уинфри. На третьем месте оказался 18-летний певец Джастин Бибер - любимец подростков. Также в первую десятку попали певица Рианна, опустившаяся на пятую строчку рейтинга Lady Gaga, Бритни Спирс, фотомодель и актриса Ким Кардашьян, певица Кэти Перри, актер и продюсер Том Круз, а также легендарный режиссер и сценарист Стивен Спилбер.