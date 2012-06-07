Cемья Бекхэм отдохнула в Диснейленде

Отдав "долг" перед Отечеством и поздравив королеву Елизавету с юбилеем, семья Бекхэмов в полном составе отправилась на семейный отдых в Диснейлэнд. Первой их семейные фото в сети обнаружила блогер Амели. Калифорнийский парк развлечений радушно встретил звездных гостей. Братья Бруклин, Ромео и Круз наелись сладостей и вдоволь покатались на аттракционах, но все внимание посетителей парка было приковано к крошке Харпер. Самую маленькую представительницу звездного семейства доверили папе. Дэвид бережно и, в то же время, с гордостью держал дочурку на руках. Крошка Харпер Сэвен была очаровательна: родители подарили ей "ушки" Минни Маус с объемным малиновым бантом в горошек - маленькая кокетка тут же их надела. Но когда стало совсем жарко, папа заботливо прикрыл голову дочки плетеной панамкой. ФОТО