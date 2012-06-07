Бренд Paco Rabanne возглавила Лидия Маурер

7 июня 2012, 18:25

Модный бренд Paco Rabanne назвал имя нового креативного директора женской линии. Теперь возглавлять дом будет дизайнер Лидия Маурер (Lydia Maurer). Лидию Маурер назначили креативным директором женской линии модного бренда Paco Rabanne. Свою первую коллекцию Лидия представит на Неделе моды в Париже в октябре 2012 года. Молодой дизайнер – ей всего 29 лет – сменила на этом посту индийского модельера Маниша Арору. Лидия представит на Неделе моды в Париже не только коллекцию женской одежды сезона весна-лето 2013, но и линию аксессуаров. Вице-президент марки Paco Rabanne Винсент Тиллой (Винсент Thilloy) сообщил в одном из интервью: «У Лидии Маурер есть истинное представление того, как по-настоящему звучит голос Paco Rabanne, а также о том, что отличает дом от остальных брендов. В ней чувствуется свежесть». Сама же Лидия сообщила, что собирается развивать чувственность и сексуальность бренда, основываясь на знаковых материалах и тканях дома, таких как, например, металлическая сетка. «Мы стали задумываться об износостойкости. Paco Rabanne всегда было трудно представить без его потрясающих знаковых платьев, созданных из металла, пластика или другого необычного материала. Именно поэтому моя основная задача – сделать бренд более женственным, струящимся и сексуальным», – сказала Лидия Маурер в одном из интервью. Между тем в 2012 году также стало известно о новом назначении и в доме Dior. Руководство бренда наконец определилось с преемником опального Джона Гальяно (John Galliano), который был уволен с поста креативного директора бренда в 2011 году из-за антисемитских высказываний. Теперь же главой дома Dior стал молодой и талантливый дизайнер Раф Симонс, возглавлявший до этого модный бренд Jil Sander.

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