Розинская заявила, что представитель МВД пытался с ней договориться

Представитель МВД Владимир Полищук обратился к телеведущей Наталье Розинской с просьбой о примирении. Об этом сама Розинская заявила ТСН.ua. "Владимир Полищук выходил на меня через посредников с просьбой о примирении и чтобы я не подавала иск в суд, мотивируя это тем, что ему, мол, это не нужно, это огласка и так далее", - сказала Розинская. По ее словам, сначала она сообщила Полищуку и его "посреднику" правозащитнику Игорю Данилову, что готова поговорить, но одна на такую встречу приходить не собирается. Затем была назначена встреча, на которую она должна была прийти со своим адвокатом Николаем Недилько. "Но тщательно поразмыслив над этим вопросом, мы с моим адвокатом пришли к выводу, что с таким человеком, как Владимир Полищук, и вообще с этими работниками МВД, нам договариваться не о чем. И что правда на нашей стороне, и мы сделаем все, чтобы доказать это в судебном порядке. Поэтому мы просто по-английски не пришли на встречу", - сказала Розинская. После того, как Розинская обнародовала эту информацию во время записи программы "О жизни" по поводу примирения от Полищука с ней больше никто не связывался. ПО ТЕМЕ: Розинская не любит шутки о блондинках, а Шишкина пользуется стереотипами Наталью Розинскую признали виновной по двум статьям Также, по словам ведущей, активисты "Дорожного контроля", с которыми она подружилась после инцидента с ГАИ, недавно общались с Полищуком. "И оказывается, он уже всем сообщает, что он меня уважает, претензий ко мне нет. И даже в какой-то степени в официальных и так же неофициальных беседах признает, что в действительности на меня наставляли и табельное оружие в том числе", - говорит Розинская. "Насколько мне известно, иск к Полищуку предъявлен впервые за все время его деятельности. Я надеюсь, что подам пример, и обычные граждане будут подавать в суд даже на представителя МВД, даже на более высоких должностных лиц", - добавила она.