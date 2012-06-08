Беременная Меган Фокс показала животик

До недавнего времени Меган Фокс официально не подтверждала слухи о своей беременности. Но выступающий округлившийся животик актрисы сделал это за нее. Теперь можно с уверенностью утверждать: Меган Фокс ждет ребенка! Меган Фокс (Megan Fox) и ее муж Брайан Остин Грин (Brian Austin Green) долгое время не подтверждали, но и не опровергали слухи о беременности актрисы. Однако все догадывались, что Меган Фокс ждет ребенка. Но пока звезда «Трансформеров» молчала, ее живот заговорил за себя. Так, недавно Меган Фокс вышла на прогулку в легкой спортивной одежде. Она шла по улице, нежно прикладывая ладонь к округлившемуся животику. Теперь явно видно, что Меган беременна. Вездесущие папарацци засекли 26-летнюю актрису в момент, когда она направлялась в студию красоты ногтей Romance Nail Salon, где ее уже ждал муж – 38-летний Брайан Остин Грин. Они вместе сделали маникюр и отправились на прогулку. Близкие к звездной чете источники утверждают, что Меган ждет девочку. В статье одного американского издания появились такие высказывания: «В течение многих лет Меган помогала воспитывать 10-летнего Кассиуса – сына Брайана. Теперь ей предстоит познать новый опыт, став мамой маленькой дочки». А также такие сведения: «Очевидно, Меган и Брайан будут счастливы иметь ребенка любого пола, но они рады, что у Кассиуса скоро появится сестренка». По предварительным данным, Меган должна родить в конце сентября или в первую неделю октября. Значит, ее первенец будет Весами по гороскопу. До этого времени Меган Фокс, скорее всего, не будет сниматься в кино, а полностью посвятит себя заботе о здоровье и подготовке к родам. ФОТО