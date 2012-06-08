Карл Лагерфельд дал оценку стилю Кейт Миддлтон

Карл Лагерфельд продолжает обсуждать в прессе достоинства и недостатки звезд. На этот раз объектом критики стала жена принца Уильяма – Кейт Миддлтон. Кейт Миддлтон (Kate Middleton) часто отдает предпочтение одежде доступных марок и даже носит одни и те же туфли на светские мероприятия. Неудивительно, что герцогиня Кембриджская регулярно подвергается критике. Многие недовольны тем, что Кейт предпочитает недорогую одежду британских брендов, игнорируя при этом роскошные во всех отношениях наряды. По мнению критиков, материальные возможности Миддлтон позволяют ей выглядеть как настоящая принцесса, но она почему-то не стремится использовать свой королевский статус. А вот Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) с критиками категорически не согласен. Возможно, креативный директор Chanel решил не наступать на одни и те же грабли дважды и несколько раз подумал, прежде чем высказать замечания в адрес любимицы всей Британии. Напомним, что в начале 2012 года Кайзер позволил себе резкий комментарий о певице Адель (Adele), которую он назвал «немного слишком толстой». Теперь же Лагерфельд старается избежать конфликтов, очень осторожно комментируя чей-то внешний вид. Так, в одном из интервью он сказал о стиле Кейт Миддлтон: «Она выглядит отлично. Я думаю, ей ничего не стоит менять в своем стиле. Она очень красивая!» Не оставил Лагерфельд без комментария и минувшие торжества по случаю бриллиантового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II. «Это великолепная реклама для Англии! Они проводят у себя Олимпийский игры, потом этот юбилей – у них очень насыщенный год», – сказал дизайнер. Совсем скоро, в июле 2012 года, в Париже начнется Неделя высокой моды, на которой свою коллекцию покажет и дом Chanel. К удивлению многих, Карл Лагерфельд и сам не знает, что он представит на Неделе: «Еще слишком рано. Пока ничего не известно, потому что я сам еще не знаю».