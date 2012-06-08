Виктория Бекхэм примеряет собственные платья на собак

Оказывается, Виктория Бекхэм любит воплощать в жизнь свои креативные дизайнерские идеи не только на своей дочке Харпер Севен. Только вчера мы смогли оценить забавные "ушки" Минни-Маус, которыми чета Бекхэм украсили голову 11-месячной малышки. А сегодня в своем Твиттере Виктория разместила фотографию собачки друзей по кличке Гарри, уютно разместившейся на белоснежном одеяле Бекхэмов. Виктория даже не пожалела одно из своих платьев, чтобы укутать собачку. Благо, размерчик подошел! Миссис Бекхэм написала: Гарри только что сделали чистку зубов, а теперь он отдыхает в одном из моих платьев! Ему, похоже, очень нравится! А ведь Гарри мог не только примерить наряд, но и даже съесть кусочек одного из платьев. Правда, не настоящего, а бисквитного. Виктории на днях прислали в подарок печенье в виде платьев из ее последней коллекции. А что, она получилась вполне "аппетитной"! Бекхэмы не оставляют без внимания и свою собственную собаку - бульдога Коко. Например, на 13-й день рождения Бруклина, Коко, как полноценному члену семьи, надели на голову праздничное украшение. А вот друга Коко бульдога Рамполя основательно подготовили и к празднованию бриллиантового юбилея правления королевы, прицепив ему патриотичный бант в виде британского флага.