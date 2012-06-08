Британские супермодели примут участие в Олимпийских играх

Летние Олимпийские игры 2012 года обещают стать по-настоящему модным событием! На церемонии закрытия Игр в Лондоне появятся знаменитые британские супермодели. Рози Хантингтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley), Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), Кейт Мосс (Kate Moss) – возможно, эти и многие другие британские модели примут участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне. По некоторым предположениям, модели будут демонстрировать спортивную одежду, созданную самыми известными британскими дизайнерами, среди которых Alexander McQueen и Vivienne Westwood. Кстати, Кейт Мосс как-то призналась, что считает наиболее удобной одеждой джинсы и жакеты. Так что закрытие Игр станет отличной возможностью оценить, как Мосс смотрится в спортивной одежде. Напомним, что форму для сборной команды Британии создала одна из самых талантливых женщин-дизайнеров современности Стелла МакКартни (Stella MacCartney). «Изучив модные архивы Олимпиады, я поняла, что форма всегда была очень "мужской", дизайнеры просто не уделяли достаточно внимания женскому составу команд! Костюмы девушек-спортсменок ничем не отличались от мужских. Именно поэтому мне было важно привнести в женский спортивный гардероб женственные элементы», – поделилась дизайнер. Судя по тому, сколько людей из индустрии моды было привлечено для организации Олимпийских игр, можно предположить, что это событие станет по-настоящему модным!