Александр Скарсгард и Лара Стоун устроили романтику на фоне стихии

Только вчера мы с вами узнали, что звезда "Морского боя" и "Настоящей крови" Александр Скарсгард был выбран лицом нового мужского аромата Calvin Klein Encounter, и уже в сети появились снимки рекламной кампании с актером. Их для нас нашел блогер Mickey_Mouse. Снимки рекламы выдержаны в холодной темной гамме - под цвет темно-синего флакончика парфюма. А вместе с брутальным Александром, в съемках приняла участие Лара Стоун, которая, как известно, является любимой моделью креативного директора бренда Франциско Коста. Немного суровый Александр и нежная Лара изображают на снимке влюбленную пару, вокруг которой бушует стихия. Говорят, в будущем нас ожидает выход и видеоролика в поддержку бренда. А совсем скоро поклонников Скарсгарда ожидает еще один подарок: 10 июня в эфир выходит новый сезон популярного сериала с его участием "Настоящая кровь".