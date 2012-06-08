Экс-вокалист Fleetwood Mac покончил с собой

Гитарист и вокалист британо-американской блюз-рок группы Fleetwood Mac Боб Уэлч был найден мертвым у себя дома в Нэшвилле, штат Теннеси. По данным судмедэкспертов, музыкант застрелился. Именно благодаря ему команда Fleetwood Mac смогла достичь оглушительного успеха в 1970-х. Бобу Уэлчу было 66 лет, сообщает Los Angeles Times. Музыкант присоединился к группе в начале 1970-х, когда Fleetwood Mac превратились из рядовой британской блюзовой группы во всемирно известный рок-коллектив. Гитаристу тогда было 24 года, он жил в Париже. "Время, когда я пришел в группу, стало самым важным событием в ее жизни", — говорил Боб Уэлч. По словам пресс-секретаря полицейского департамента Нэшвилла, нет никаких сомнений, что музыкант сам нанес себе огнестрельное ранение в грудь. Причина самоубийства Уэлча неизвестна. Жена гитариста Венди сообщила стражам порядка, что в последнее время у ее мужа были серьезные проблемы со здоровьем, он мучился от сильных болей. Несмотря на то, что именно Уэлчу группа была обязана своим коммерческим успехом, музыкант был не так известен, как участники Fleetwood Mac, пришедшие ему на смену: вокалист Стиви Никс и гитарист Линдси Букингем. При этом именно его участие в ранних альбомах группы Future Games, Bare Trees и Heroes Are Hard to Find задало дальнейший вектор развития группы. Уэлч покинул Fleetwood Mac в 1974 году и занялся сольной карьерой. Интересно, что когда коллектив приняли в Зал славы рок-н-ролла в 1998 году, Боба Уэлча не было среди музыкантов Fleetwood Mac, чьи имена оказались увековечены в стенах легендарного музей. Гитарист тогда сильно обиделся, заявив, что без него команда никогда бы не достигла тех высот, которые удалось покорить группе. Уэлч родился в Лос-Анжелесе в 1945 году в семье известного голливудского продюсера, работавшего с Бобом Хоупом и участвовавшего в организации 25-й церемонии вручения премии Оскара. Первый сольный альбом Боба Уэлча French Kiss, позднее получивший статус платинового диска, вышел в 1977 году. В течение следующих 20 лет он записал еще шесть пластинок.