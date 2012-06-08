Cестры Кардашьян запускают линию макияжа

Сестры Кардашьян решили заняться косметическим бизнесом и готовят к выпуску первую линию макияжа. По словам Ким, это будет роскошная косметика. Ким, Кортни и Хлоэ Кардашьян под лицензией и брендом компании Boldface выпустят свою первую линию макияжа. Девушки признались, что это мечта их жизни – выпустить косметику и поделиться ею с женщинами всего мира. Как будут оформлены палетки теней, футляры помад и флаконы туши, пока неизвестно. Но Ким заверила, что это будет, безусловно, гламурная линия. Правда, первыми ее смогут увидеть только американки. Предварительно старт продаж запланирован на декабрь 2012 года. Однако уже в следующем, 2013 году, сестры Кардашьян планируют значительно расширить диапазон продуктов и точек продаж. Так что вполне возможно, через года через два-три эта косметика появится и в России. А пока можно воспользоваться советами Ким Кардашьян (Кim Kardashian). Она охотно делится секретами красоты. Например, недавно Ким рассказала, как создать идеально ровный тон кожи. Также звезда реалити-шоу стала экспериментировать с внешностью и коротко подстриглась. Похоже, роман с рэпером Канье Уэстом (Kanye West) влияет на нее наилучшим образом. Ведь раньше звезда строго придерживалась выбранного стиля, а теперь не боится перемен. Кстати, Канье тоже участвует в создании стиля любимой подруги. Он помогает Ким выбирать наряды и дает советы. По мнению мистера Уэста, Ким слишком осторожничает, и он пытается помочь ей стать более смелой.