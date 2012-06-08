В семье Аршавиных пополнение: Юлия ждет третьего ребенка

Радостные новости пришли из-за океана: в семье Андрея и Юлии Аршавиных грядет пополнение - у пары скоро родится третий ребенок! Напомним, у пары уже есть двое детей - сын Артем и дочка Яна. Имена для малышей выбирал Андрей - и Юле понравился выбор мужа, она вообще считает, что мужчина должен быть главой семьи: Я убеждена, что последнее слово должно быть за мужчиной. Зачем мне нужен мужчина, который будет сидеть у юбки и слушать все, что я ему говорю? Пусть лучше я буду слушать. Несмотря на постоянные отъезды и строгий спортивный режим, Андрей всегда в курсе того, что интересно его детям. Зная про их увлечения, Аршавин балует сына и дочку и всегда привозит им из поездок много подарков: Артем начинал с машинок. Потому ему стало интересно возиться с паровозиками. Сейчас мой сын увлекся яхтами. Яночка, как и все девочки любит кукол. Андрей и Юлия с нетерпением ждут рождения третьего малыша, а Яна и Артем привыкают к мысли, что скоро у них появится еще один братик или сестричка. Мы поздравляем семью Аршавиных с грядущим пополнением и желаем здоровья будущей маме.