Вчера теннисистка Анна Курникова отпраздновала день рождения. Аня росла в спортивной семье: ее отец занимался борьбой, а мать была теннисным тренером. Неудивительно, что девочка с пяти лет стала заниматься этим видом спорта. В 10 лет девочке была предложена спортивная стипендия во Флориде, и Анна перебирается в США. Позже, в 2010 году, она получит гражданство Соединенных Штатов и признается, что всегда чувствовала себя наполовину россиянкой, наполовину американкой. Решение заняться спортом серьезно было верным: Анна Курникова добилась успехов, став первой ракеткой мира в парном разряде. Вместе с этим талантливую девушку замечают СМИ, и красивая теннисистка становится героиней светских хроник и глянцевых журналов. Завершив спортивную карьеру в 2003 году, девушка начала новую страницу в своей жизни и нашла бойфренда: спутником Анны Курниковой стал Энрике Иглесиас. Парочка до сих пор вместе, строит дом, а в прошлом году появились слухи о беременности Курниковой – они, правда, не подтвердились. А вот замуж теннисистка не торопится. Анна Курникова дала интервью журналу Women's Health, в котором сказала: "Свадьба не важна для меня. У нас счастливые отношения - только это и имеет значение. Я верю в чувство долга. Я верю в открытость, доверие и уважение друг друга". Однако девушка хочет детей: "Я очень хочу детей, своих или же приемных. Мне нравится заботиться о других людях".