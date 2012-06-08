Николь Ричи и Коко Роша покрасили волосы в малиновый

Что бы ни происходило в жизни Николь Ричи, девушка всегда старается следить за трендами и оставаться на гребне модной "волны". Вот и на днях телезвезда поделилась с поклонниками фото в новом облике - голову девушки теперь украшают малиновые пряди. Любовь светловолосых девушек к розовому цвету давно известна. Похоже, малиновые локоны снова на пике фэшн-Олимпа. Правда, вот перекрасить полностью волосы в розовый цвет рискнет не каждая, разве что Пинк или Кэти Перри. А вот добавить ярких прядок в хвост или распущенные волосы - это запросто может почти каждая девушка. Такая деталь точно не останется незамеченной! Помимо Николь Ричи - малиновый тренд оценили и телезвезда Лорен Конрад, актрисы Дженьюари Джонс и Эшли Тисдейл, топ-модель Коко Роша.