Жизень Бюндхен ждет ребенка

Американское издание USweekly, ссылаясь на представителя супермодели Жизель Бундхен, официально подтвердило информацию об интересном положении звезды Срок положения Жизель – три месяца. То есть, спустя шесть месяцев модель и ее муж, известный футболист Том Брэди, станут счастливыми родителями второго малыша. Примерно год назад супермодель сказал в интервью: «У нас будут еще дети, но планов никаких не строим. Сейчас у меня на руках Бенджамин и 4-летний Джек. Бенджи во всем подражает своему сводному старшему брату, и я понимаю, что хочу родить ему родного братика или сестричку».