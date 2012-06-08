"Король шпилек" Маноло Бланик посетил Москву

7 июня в Москве состоялось знаменательное событие для столичных модниц. В ЦУМе прошла встреча с культовым дизайнером Маноло Блаником, чьи туфельки сводят с ума многих мировых звезд: Дженнифер Энистон, Шарлиз Терон, Мэри-Кейт и Эшли Олсен, Рианну, Сару Джессику Паркер. Среди поклонниц таланта Маноло было замечено немало российских звездных гостей: Мария Железнякова, Екатерина Одинцова, Светлана Устинова, Анна Чиповская, дарья Чаруша и многие другие. Маэстро приехал на открытие флагманского бутика Manolo Blahnik и поделился своим волнением: Я так взволнован тем, что бутик Manolo Blahnik откроется именно в ГУМе! Я обожаю Россию и всё, что связано с этой великой страной: её историю, культуру, и самое главное - людей. ГУМ - один из старейших универмагов Москвы, и так прекрасно стать частью его будущего. Туфельки "от Маноло" стали знамениты после популярного сериала "Секс в большом городе" - их даже называли "пятой звездой" телешоу. Каждая модница мечтала заполучить заветную пару "черевичек" на высокой шпильке. Сам дизайнер с улыбкой объясняет свой небывалый успех: Превратить "обычную" женщину в необыкновенную трудно, но мне удается сделать себе такой подарок. На этот раз Маноло Бланик представил туфельки, уже ставшие легендарными - Swan Shoes. В этих "черевичках" выходила замуж героиня "Сумерек" Белла Свон за своего возлюбленного Эдварда. Теперь эти туфельки можно купить и в Москве, правда, их количество ограничено. Представительницы прекрасного пола отвечают дизайнеру взаимностью. Этим вечером московские модницы выстраивались в очередь на автограф-фотосессию от Бланика. Дизайнер с улыбкой оставил свою роспись на нескольких Manolos (так в шутку называют обувь от маэстро), которые девушки специально принесли на встречу. ФОТО