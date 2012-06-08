Могилев не помнит ни одного классического музыкального произведения

Сегодня председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев на встрече со студентами и преподавателями Крымского университета культуры, искусств и туризма не смог назвать ни одного любимого классического музыкального произведения, пишет ТСН-Особливе. С такой просьбой к нему во время встречи обратилась одна из сотрудниц института, передает сайт "Комментарии". "Я, честно говоря, не большой знаток музыкального искусства, не большой знаток пения. Я, с точки зрения обывателя, чем громче поешь, тем лучше", - смеясь, заявил премьер. При этом он упомянул, что в детстве учился играть на фортепиано, но из-за отсутствия слуха занятия пришлось оставить. Могилев заявил, что отказался называть какие-либо любимые произведения, чтобы не обидеть авторов. "Назову одно произведение - обижу другого автора. Конечно, моя юность проходила, когда были песни бардов и я многие из этих песен знаю и могу если не спеть, то подпевать", - сказал он. В свою очередь ректор вуза Олег Габриелян сказал, что такая возможность у Анатолия Могилева появится, когда КУКМТ пригласит его на "Звездную гостиную". Напомним, глава Совмина АРК уже продемонстрировал общественности свои познания в истории, назвав крымских татар диаспорой, проживающей в Крыму, что вызвало волну критики со стороны историков и экспертов в его адрес. Однако, несмотря на это, Могилев продолжает настаивать на своем.