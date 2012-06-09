Пэрис Хилтон и повеселилась на вечеринке в Лас-Вегасе

В одном из лучших отелей Лас-Вегаса, Wynn, в эти дни состоялось открытие нового ресторана японской кухни Muzumi, в меню которого будут представлены "разнообразные японские блюда от шеф-повара Девина Хашимото". Среди первых гостей заведения, отведавших суши и экзотические десерты от Хашимото, оказались звезды - Шерил Бурк, знаменитая по шоу Dancing With The Stars, актриса и певица Эшли Тисдэйл, модель Ник Хиссом и Пэрис Хилтон. Пэрис выбрала для вечеринки эффектное мини-платье телесного цвета, украшенное пайетками. Интересно, что в числе гостей вечера оказался бывший бойфренд "наследницы" - DJ Afrojack, однако Пэрис предпочитала проводить время в компании Ника Хиссома. Всех гостей встречали девушки в нарядах гейши, а также на вечере присутствовали хозяева отеля - Стив и Андреа Винн, приветливо общавшиеся с почетными гостями. Когда часы пробили 10 вечера, гости были приглашены продолжть веселье на афте-пати в Tryst Nightclub.