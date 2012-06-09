Дом Роберта Де Ниро на Манхэттене вспыхнул в отсутствие хозяина

Пожар вспыхнул в Нью-Йорке в доме на Манхэттене, где находятся апартаменты актера Роберта Де Ниро, никто не пострадал, сообщает в субботу агентство АР. Возгорание произошло около полудня пятницы (около 20:00 мск. субботы) и было локализовано примерно через час. Во время пожара Роберта Де Ниро не было дома - он в настоящее время он находится за пределами США, сообщает РИА "Новости". Причины инцидента пока неясны. Известный американский актер Роберт Де Ниро сыграл за свою творческую карьеру свыше 70 ролей. Он обладатель множества наград, включая нескольких "Оскаров". В 1975 году он был удостоен этой статуэтки за роль молодого Вито Корлеоне во второй части "Крестного отца" Фрэнсиса Форда Копполы, в 1980 году - за исполнение роли боксера Джека Ла Мотты в ленте Мартина Скорсезе "Бешеный бык". После трагедии 11 сентября 2001 года актер, с рождения живущий в нижнем Манхэттене, неподалеку от места, где возвышались башни Всемирного торгового центра, стал инициатором кинофестиваля "Трайбека", который призван возродить культурную жизнь этого района Нью-Йорка.