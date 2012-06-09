Барак Обама тайно позавтракал со звездами

Не только Мишель Обама может быть радушной хозяйкой. Недавно президент США Барак Обама пригласил на завтрак аж 25 гостей! На встречу с президентом пришли молодые амбициозные звезды американского шоу-бизнеса: Зак Брафф, Закари Куинто, Йен Сомерхолдер и многие другие. Звезды пили кофе, лакомились закусками и общались с президентом в неформальной обстановке. Президентский завтрак проходил в отеле Beverly Hilton - причем в обстановке строжайшей секретности (почти тайная вечеря, только на заре). Правда, звезды сохраняли гриф "секретно" недолго и быстро начали делиться фотографиями со встречи в социальных сетях. Йен Соммерхолдер пофилософствовал на своей страничке - правда, не без гордости, что он стал гостем Президента: Абсолютно сюрреалистичное утро. Встретился с друзьями, попил кофе с президентом Обамой, теперь пишу об этом в "Твиттере". 21 век на дворе... Давайте, сделаем это. Некоторые селебрити с трудом сдерживали свое волнение от общения с Обамой, так Диана Агрон судорожно "постила" в Twitter: Это, пожалуй, единственный мужчина, из которого я нервничаю. Это стоило раннего пробуждения. Завтрак закончился фотосессией, на которой президент задорно смеялся и позировал фотографам рядом со своими гостями.