Линдси Лохан врезалась на своем Porsche в самосвал

Врачи выписали из больницы известную голливудскую актрису Линдси Лохан, которая была госпитализирована после столкновения ее автомобиля Porsche с самосвалом в Лос-Анджелесе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал TMZ.com. Лохан попала в аварию на трассе в городе Санта-Моника в штате Калифорния около полудня пятницы по местному времени (около 23:00 по московскому времени). Судя по фотографиям с места происшествия, автомобиль звезды въехал в грузовик сзади, причем в столкновении больше пострадала правая часть машины. Вместе с Лохан в автомобиле находился еще один человек - ее ассистент, он не пострадал, но также был доставлен в больницу. Все участники инцидента отделались легкими ушибами и ссадинами. Полиция констатировала, что в крови актрисы и второго пассажира Porsche не было зафиксировано следов наркотиков или алкоголя. Водитель грузовика также оказался совершенно трезв, сообщает Reuters. Актрисе невероятно повезло, потому что, судя по состоянию ее автомобиля, все могло закончиться гораздо плачевнее. У шикарного черного Porsche выбиты стекла и полностью уничтожена передняя часть корпуса. По данным TMZ, виновником ДТП является водитель грузовика, который подрезал автомобиль с Лохан. Вместе с тем, представитель Лохан журналист Стив Хониг заявил, что она не справилась с управлением: "Линдси направлялась на съемки, когда неожиданно не справилась с управлением и попала в аварию. Мы рады сообщить, что актриса чувствует себя превосходно и уже через два часа после инцидента была выписана из больницы. Авария не помешала ей продолжить работу над новой картиной". Папарацци смогли сфотографировать Лохан, которая была в темных очках и кепке, в момент, когда она выходила из медицинского учреждения UCLA в Санта-Монике спустя несколько часов после госпитализации. По данным источника издания, у актрисы нет серьезных травм. Выйдя из больницы, она отправилась на съемочную площадку фильма "Лиз и Дик", куда ехала до аварии. В последнее время Лохан, которой скоро исполнится 26 лет, оказывалась в центре внимания не столько из-за работы в кино, сколько из-за различных инцидентов. Она неоднократно проходила курсы реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости. В 2007 году ее приговорили к трем годам условного заключения за два случая вождения в нетрезвом виде, позже этот срок был продлен еще на год. В мае 2010 года суд Лос-Анджелеса обязал актрису регулярно сдавать пробы на алкоголь и наркотики и носить специальный "антиалкогольный" браслет. За кражу ожерелья в 2011 году актрису приговорили к условному заключению и общественным работам.