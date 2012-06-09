Супруга британской королевы выписали из больницы накануне дня рождения

Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп, госпитализированный в разгар празднований в честь бриллиантового юбилея королевы, выписан из больницы, передает SkyNews.. Таким образом, герцог Эдинбургский принц Филипп сможет в воскресенье встретить свой 91-й день рождения в кругу семьи, отмечает ИТАР-ТАСС. Супруг Ее Величества был госпитализирован в понедельник с диагнозом "воспаление мочевого пузыря". Он попал в больницу после того, как 3 июня сопровождал королеву во время парада судов на реке Темза. Водная процессия была частью программы торжеств по случаю бриллиантового, 60-летнего юбилея царствования Елизаветы II. За последний год это уже второй случай госпитализации королевской особы. В канун Рождества 2011 года принц Филипп перенес операцию на сердце.