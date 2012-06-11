Роскошный особняк Джанни Версаче в Майами выставлен на продажу

Знаменитый особняк в Майами Casa Casuarina, некогда принадлежавший одному из величайших дизайнеров - Джанни Версаче - был выставлен на продажу. Его стоимость была оценена в 125 миллионов долларов, и, нужно сказать, хотя это и внушительная цифра, он ей более чем соответствует - великолепное убранство этого дома-дворца поражает воображение! В просторном особняке Casa Casuarina 10 спален и 11 ванных комнат. И особенный интерес здесь представляют роскошные дизайнерские интерьеры. Сам Джанни Версаче, как говорят, просто влюбился в этот особняк, и сам приобрел его в 1992 году менее чем за 10 миллионов долларов. Будучи построенным в 1930-х годах архитектором Алденом Фриманом, дом тогда находился в ветхом состоянии, и Джанни вложил 33 миллиона долларов в его реконструкцию и отделку. Он расширил площадь дома, добавив 567 квадратных метров в южном крыле, построил бассейн длиной в 16 с половиной метра, отделав его 24-каратным золотом. Внутренний дворик жилища дизайнер украсил мозаиками, а стены и полотки дома были расписаны искусными фресками. Casa Casuarina был настоящим предметом гордости Джанни Версаче вплоть до его трагической смерти в июне 1997 года. В 2000 году дом Casa Casuarina приобрел за выгодную сумму в 20 миллионов долларов телекоммуникационный магнат Питер Лофтин. Прожив здесь некоторое время сам, в 2009-ом он открыл на территории поместья отель и приватный клуб.