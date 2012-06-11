Хосни Мубарак дал указания насчет своих похорон

Бывший президент Египта Хосни Мубарак, приговоренный к пожизненному сроку за применение силы против демонстрантов во время волнений в 2011 году, обратился к супруге Сюзан и сыну Гамалю с просьбой похоронить себя рядом с погибшим в 2009 году внуком. Внук экс-президента скончался 18 мая 2009 года. Точных данных о причинах его смерти нет. По одной информации, 12-летний Мухаммед Аля Хосни Мубарак скончался в результате пищевого отравления, по другой – упал с лошади и повредил себе позвоночник. В официальном заявлении отмечалось лишь, что подросток скончался после того, как в течение двух последних дней находился в критическом состоянии. Его смерть стала сильнейшим ударом для бывшего лидера Египта и ввергла его в депрессию, передает Взгляд.ру. Ранее Мубарака в тюремной больнице подключили к аппарату искусственного дыхания после того, как он несколько раз испытал трудности с дыханием. Состояние экс-президента начало резко ухудшаться после визита к нему его жены Сюзан Мубарак, которая заплакала, когда увидела своего мужа в тюремной одежде. Египетский Уголовный суд в Каире 2 июня приговорил экс-президента страны Хосни Мубарака к пожизненному заключению. «Хосни Мубарак приговаривается к пожизненному заключению по обвинениям в применении силы против демонстрантов», – заявил главный судья на процессе Ахмед Рифаат. Местное телевидение передавало, что у Мубарака в тюрьме случился сердечный приступ. Также к пожизненному заключению приговорен и экс-глава МВД арабской республики Хабиб аль-Адли, которому вменяется то же преступление. С сыновей Мубарака Алаа и Гамаля, как и с шести крупных полицейских чиновников, Уголовный суд снял обвинения по делу о расправе над демонстрантами. В то же время сыновей Мубарака ожидает новый процесс по делу о коррупции.