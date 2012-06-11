Принца Филиппа выписали из больницы

Супруг Елизаветы II принц Филипп выписался из больницы. Об этом сообщает Agence France-Presse. Филипп был доставлен в больницу Короля Эдварда VII в понедельник, 4 июня 2012 года с инфекцией мочевого пузыря. Госпитализировать принца пришлось в разгар торжеств, посвященных празднованию бриллиантового юбилея королевы (так называется 60-летие царствования Елизаветы II). За последние полгода это уже вторая госпитализация Филиппа. В декабре 2011 года он был госпитализирован с болями в груди. Тогда потребовалось хирургическое вмешательство (по словам врачей, небольшое), чтобы устранить блокировку в коронарной артерии, которая и была причиной болей. Принц Филипп выписался из больницы накануне своего 91-го дня рождения, которое отмечают 10 июня 2012 года. В пресс-службе Букингемского дворца заявили, что Филипп будет праздновать собственный день рождения в тихой семейной обстановке. В рамках празднования 60-летия царствования королевы Елизаветы II на Темзе был организован парад лодок. В нем приняло участие более 1000 судов и он попал в Книгу рекордов Гиннесса.