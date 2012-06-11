Лохан пыталась подкупить водителя грузовика, в который врезалась

Водитель грузовика, в который в минувшую пятницу врезался "Порше" Линдси Лохан (Lindsay Lohan), уверяет, что актриса пыталась подкупить его. По его словам, вина в этой автомобильной аварии лежит полностью на Линдси. Более того, до визита полиции её помощник вытащил из машины какую-то сумку и попросил водителя грузовика не говорить про неё. А потом ему якобы звонили представители актрисы и предлагали вознаграждение, если он возьмёт вину на себя. Впрочем, представители Линдси Лохан уже опровергают слова водителя, уверяя, он, как и все остальные люди, обвинявшие Линдси в драках, воровстве и наездах, просто хочет нажиться на её популярности.