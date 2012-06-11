Звезда Playboy официально стала советником гендиректора Лавры

Бывшую модель Владу Литовченко-Прокаеву официально назначили на должность советника гендиректора Киево-Печерской лавры, говорится в сюжете ТСН-Особливе. Влада Литовченко-Прокаева известна в частности благодаря эротической фотосессии в Playboy. Она даже вошла в пятерку лучших моделей украинской версии известного журнала для мужчин. Комментируя назначение, директор заповедника Виктория Лесничая отметила, что это - решение Министерства культуры. И оно не вызвало возражений у наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.