Балерина Анастасия Волочкова выбирает роддом в Москве, сообщает НТВ. Звезда осматривает палаты, задает десятки вопросов доктору. В шоу-бизнесе уверены: Волочкова беременна. Однако до сих пор неизвестно, кто отец будущего ребенка. Подозревали Николая Баскова — ведь он провел с Волочковой не одну ночь. Но прима утверждает, что Басков тут ни при чем. В последнее время Волочкову видят в компании не сладкоголосых певцов, а брутальных мужчин-мотоциклистов: с ними ей интереснее. Недавно она назвала своим другом знаменитого байкера Хирурга. — Я дружу с разными мужчинами, мне кажется, я имею на это право. Многие такие классные, они очень яркие, такие сексуальные, — комментирует прима. Впрочем, Волочкова официально заявляет: пока она только мечтает исполнить заветное желание дочери — родить ей брата или сестру.