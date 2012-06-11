Ксения Собчак рассудит Тимати и Филиппа Киркорова

11 июня 2012, 12:09

Прошедшая церемония вручения наград телеканала Муз-ТВ может претендовать на титул самого скандального мероприятия года в номинации «Шоу-бизнес». Началось все с отстранения телеведущей Ксения Собчак, затем последовала ссора между Филиппом Киркоровым и Тимати. Селебрити разделились на два лагеря. Одни поддерживают поп-короля, другие, как и Тимати, уверены, что выбор призеров не совсем адекватен. В конце концов организаторы церемонии решили еще раз обсудить острые вопросы и снять телешоу на тему прошедшего мероприятия. Съемки программы «Премия Муз-ТВ — 2012: итоги» состоится на канале Муз-ТВ сегодня, 9 июня. Примечательно, что вести передачу позвали Ксению Собчак, которую незадолго до торжества отлучили от церемонии вопреки первоначальным договоренностям. На дебаты приглашены Филипп Киркоров, Дима Билан, Яна Рудковская, Николай Басков, Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Сергей Зверев, Анна Седокова, группа «ВИА Гра», Батишта, Катерина фон Гечмен-Вальдек, Андрей Малахов, Джиган, Пашу, DJ М.Е.Г., Влад Лисовец, 5sta Family, Борис Моисеев, «Иванушки International», Андрей Бартенев, Шура, Макс Барских, Артур Гаспарян и многие другие, пишет shoowbiz.ru. Напомним, после церемонии рэпер Тимати выразил возмущение по поводу выбора «лучших». По мнению парня, организаторы церемонии оказались необъективны. В свою очередь, Филипп Киркоров заметил, что не стоит задавать лишних вопросов, поскольку существует такое понятие, как профессиональная этика. В ответ Тимати весьма эмоционально заявил, что не Киркорову говорить о профессиональной этике. К дебатам подключились и другие знаменитости. Олег Газманов и Иосиф Пригожин поддержали Тимати. Продюсер Яна Рудковская и Николай Басков встали на сторону Филиппа Киркорова. В частности, тенор считает, что скандалом в Сети рэпер хочет привлечь к себе внимание. Наконец выступила с рацпредложением и Ксения Собчак. Она предложила провести дебаты между конфликтующими сторонами: «Может, ребят на дебаты позвать? Профессиональная этика в современной России». Так что сегодня обеим сторонам представится прекрасная возможность выразить свое мнение в телестудии.

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