Британский премьер с женой забыли дочку в пабе

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон с супругой случайно оставили свою восьмилетнюю дочку Нэнси в общественном туалете паба в деревне Кадсден в графстве Бакингемшир, пишет в понедельник газета Sun со ссылкой на работников заведения и представителей главы правительства Соединенного Королевства. Инцидент произошел в воскресенье. Премьер с семьей и друзьями пошли обедать в паб Plough Inn. В ходе ужина Нэнси пошла в туалет, а Кэмерон не заметил этого, и вместе с семьей решил покинуть заведение. Сам политик сел вместе с охраной в одну машину, а его жена Саманта с другими детьми - 22-летней Флоренс и шестилетним Артуром поехали в другом автомобиле. При этом Саманта решила, что Нэнси находится в машине с отцом. Отъехав от паба на расстояние порядка 4 километров, супруги обнаружили, что дочери нет ни в одном из автомобилей, и вернулись назад. "Премьер-министр и Саманта пришли в смятение, когда поняли, что Нэнси не с ними. К счастью, когда они позвонили в заведение, оказалась, что она в безопасности и чувствует себя хорошо. Премьер сразу же отправился туда, чтобы забрать ее", - говорится в официальном комментарии администрации Кэмерона. "Сотрудники паба нашли девочку в туалете и не знали, что делать. Они же не могли так просто позвонить Дэвиду Кэмерону и сказать - "Вы забыли свою дочку", - рассказал изданию администратор Plough Inn.