Мэттью МакКонахи женился на бразильской модели

Мэттью МакКонахи и Камилла Алвес прожили в гражданском браке 6 лет. За это время у них родились двое детей. И только сейчас 42-летний голливудский актёр и сценарист женился на 29-летней бывшей бразильской модели. Свадебная церемония состоялась вечером в субботу, 9 июня, в техасском поместье МакКонахи, сообщает «Ивона». «Алвес взяла фамилию жениха, и теперь она официально стала Камиллой МакКонахи», – сообщил представитель актера журналу People. Свидетелями церемонии стали близкие друзья пары, их родственники и дети пары, а свадебный банкет продолжался до утра. Отметим, новоиспеченная миссис МакКонахи сейчас почти не занимается модельным бизнесом. Ее основное занятие на данный момент – дизайн аксессуаров, а также она телеведущая на нескольких шоу. Напомним, Мэттью и Камилла познакомились в 2007 году. 7 июля 2008 года, у пары родился сын Леви Альвес МакКонахи, а младшая дочь пары, Вида Альвес МакКонахи, родилась 3 января 2010 года. Тем не менее, сделать предложение Камилле актер решился только накануне Рождества 2012 года. Дата проведения церемонии держалась в тайне, а приглашенные узнали о ней в последнюю минуту.