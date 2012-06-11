Блохину подарили поэму Пушкина «Полтава»

Тренер сборной Украины Олег Блохин получил символический подарок во время пресс-конференции, которая прошла в воскресенье на НСК «Олимпийский». Российский журналист подарил Олегу Владимировичу поэму Александра Пушкина «Полтава». «Спасибо. Мне ее читать на ночь? Если будет бессонная ночь, то буду читать. Если говорить о нашем матче со шведами, то легкого поединка не будет. Швеция - это добротная команда, которая уже шесть лет играет одним составом. Но давайте закончим тему Полтавской битвы. Нас ждет другая битва. Будут играть две команды и главное, чтобы мы показали хороший футбол. Я уже определился с составом на матч против шведов. Так что, книгу мне надо было дарить чуть раньше», - пошутил Блохин.