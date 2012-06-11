Квартиру Ксении Собчак обыскивает полиция

В квартирах ярых оппозиционеров Ксении Собчак и блогера Алексея Навального идет обыск. Алексей лично поспешил сообщить об этом в своем микроблоге и поделиться подтверждающими фотографиями. По словам Алексея Навального, обыск связан с делом о беспорядках на Болотной площади 6 мая – в ходе акции оппозиции Марш миллионов. "Круто. У меня дома идет обыск, – пишет Навальный в Twitter. – По делу о массовых беспорядках. Чуть дверь не распилили, на самом деле, да". Тем временем, сосед Ксении Собчак опубликовал фото в Facebook, на котором заснят ее двор, в котором стоят две полицейские машины. Сама Ксения со вчерашнего дня, пока что, не опубликовала ни одного сообщения в свой микроблог, что уже на нее не похоже. Так, можно сделать вывод, что сейчас в ее квартире также орудуют люди в форме. Напомним, накануне представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что власти намерены задержать всех без исключения участников беспорядков на Болотной. Похоже, у скандальной телеведущей начались настоящие проблемы. Даже увольнение с шоу Дом-2 и публичный скандал с Анастасией Волочковой не так страшны, как то, с чем предстоит столкнуться новоиспеченной оппозиционерке.