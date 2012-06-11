Мухаммед Али в рекламе Louis Vuitton

Американский боксер Мухаммед Али стал героем новой рекламной кампании Louis Vuitton, в которой снялся также внук мировой звезды бокса. 3-летнего мальчика и его знаменитого дедушку сфотографировала легендарная Энни Лейбовиц. Кадр, который будет публиковаться в качестве рекламы с 14 июня, был сделан в доме Мухаммеда: сам он удобно расположился на пуфике, в то время как внук решил не упускать случая и показать, что из него, возможно, тоже получится неплохой боксер. Рядом с героями кампании — вместительная сумка Keepall с логотипами Louis Vuitton. Каждый снимок из этой серии рекламных кампаний, в которых появляются классические сумки и дорожные саквояжи Louis Vuitton, с 2007 года делает именно Энни Лейбовиц. За это время в съемках успели принять участие музыкант Кит Ричардс, актриса Анджелина Джоли и даже бывший лидер СССР Михаил Горбачев. {1}