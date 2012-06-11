Княгиня Шарлен побывала на гала-ужине в честь пловцов

Княгиня Монако Шарлен, которая, как известно, в прошлом была профессиональной пловчихой, конечно же, не смогла пропустить ежегодный гала-ужин Swimming Competition Gala Dinner, который проходил в Монако. Она произносила приветственные речи и чествовала, вместе с генеральным секретарем Олимпийского комитета Монако Иветт Ламбин-Берти, участников плавательной серии Mare Nostrum. Княгиня была в прекрасном расположении духа - ее лицо почти все время озаряла улыбка, и она выглядела неподдельно счастливой. Одета Шарлен была элегантно и достаточно сдержанно - в лаконичное длинное черное платье, которое почти не стала дополнять аксессуарами, зато сделала классическую прическу, уложенную волнами. Супруг Шарлен, князь Альбер II, тем временем, присутствовал на открытии телевизионного фестиваля Монте-Карло 52nd Monte-Carlo Television Festival, который будет проходить в течение четырех дней. ФОТО