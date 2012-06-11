Азаров поспорил со шведом на бутылку пива

Премьер-министр Николай Азаров посетил официальную фан-зону чемпионата Европы по футболу в Киеве. В ходе посещения фан-зоны премьер побеседовал с одним из шведских фанатов и даже предложил ему поспорить на результат матча между сборными Украины и Швеции. "Вы на Швецию ставите, а я на Украину. С меня бутылка пива, если проиграем", - предложил Азаров. Кроме того, он поинтересовался у шведского болельщика, насколько ему нравится в Киеве. Швед отметил, что ему очень нравится столица Украины. При этом премьер особо подчеркнул, что будет болеть в понедельник за украинскую сборную. Напомним, сегодня, 11 июня, национальная сборная Украины в Киеве на НСК "Оимпийский" сыграет первый матч группового этапа Евро-2012. Ранее Азаров заверил, что постарается посетить все матчи с участием сборной Украины. А также призвал всех активно болеть за нашу команду.