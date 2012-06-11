Немецкая модель поддержала свою команду голым телом

Скандальная немецкая модель Микаэла Шафер, которая любит радовать поклонников отсутствием одежды на своих формах, добралась и до Евро-2012. Красавица-болельщица решила добавить немного секса в культуру боления за свою национальную команду. Микаэла предстала перед объективами фотокамер в чем мать родила, прикрыв свои прелести бодиартом. Грудь она зарисовала под футбольные мячи, а в интимное место и пятую точку обклеила пайетками в цветах национального флага. Напомним, сегодня, 11 июня, сборная Украины сыграет со сборной Швеции на киевском стадионе "Олимпийский" в 21:45. Кроме того, в 19:00 в Донецке состоится матч между английской и французской сборными.