Вышла скандальная книга о Кристиане Бейле

Сейчас Кристиан Бейл - примерный семьянин и один из видных актеров Голливуда. Он является обладателем "Оскара" и исполнителем культовой роли Брюса Уэйна в фильмах о Бэтмене (кстати, до премьеры новой части - "Темный рыцарь: Возрождение легенды" - остается меньше месяца). Однако в новой книге, написанной Харрисоном Чонгом, который более 10 лет был пресс-секретарем и закадычным другом Кристиана Бейла, и получившей красноречивое название Christian Bale: The Inside Story Of The Darkest Batman ("Кристиан Бейл: тайная история самого темного Бэтмена"), популярный актер предстает в достаточно неприглядном виде. В ней говорится, в частности, о ненависти Кристиана к Леонардо ДиКаприо и его странной коллекции. Экс-публицист Бейла Харрисон Чонг пишет, что в подростковом возрасте Кристиан держал в своей спальне коллекцию банок с зародышами животных. И она вполне соответствовала обстановке грязного, неопрятного дома на Манхэттен Бич в Лос-Анджелесе, где Кристиан жил с отцом и старшей сестрой. В 1999 году Бейл наконец выиграл соперничество, получив роль Патрика Бейтмана в фильме "Американский психопат", на которую пробовался и ДиКаприо. Однако, по словам Чонга, он буквально выпросил ее у режиссера, а также лично звонил еще одному претенденту - Эвану МакГрегору - с тем, чтобы тот оставил роль для него. В книге рассказывается и о том, что у Кристиана якобы с юных лет был очень тяжелый характер, равно как у его отца: Они оба очень восприимчивы к обидам и очень резко на них реагируют. Кристиан шипит и вскипает, словно сердитая змея. Однажды в прокате автомобилей, который находился рядом с их домом на Махэттен Бич, он так громогласно отчитывал работавшую там женщину и был так зол, что она вся дрожала от страха и взывала, смотря в камеру наблюдения, о помощи. Представители Бейла пока не успели прокомментировать сказанное на страницах книги Чонга.