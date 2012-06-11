Анна Бессонова стала телеведущей

Спортдива Анна Бессонова стала ведущей на телевидение. По словам спортсменки, на первых порах ей очень помогает партнер по съемочной площадке Константин Киркарян. "Он мне во всем очень помогает не только профессиональными советами, но и моральной поддержкой. Костя прирожденный шоумен. Эту передачу делает много хороших и талантливых людей, я бы без них не справилась", - поделилась Анна. Девушка призналась, что в студии программы появится и ее отец, тренер и мастер спорта международного класса, Владимир Бессонов. "Папа положительно относится ко всему новому, что я стремлюсь узнать в жизни, помимо гимнастики, и всегда помогает мне. Приоткрою занавес тайны - он тоже появится у нас в гостях", - сообщила чемпионка мира по художественной гимнастике. Бессонова рассказала также, что обязательно будет смотреть все матчи "Евро-2012", но на стадион вряд ли попадет. "Не буду загадывать, успею ли побывать на стадионе, но максимально постараюсь смотреть все матчи, быть в курсе событий. Это бывает раз в жизни, когда Евро проходит в твоей стране, когда там участвует Национальная сборная, и ты сам - часть этого праздника", - считает Анна.